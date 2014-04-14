Facebook має намір надавати фінансові послуги користувачам

Згідно з повідомленням, через кілька тижнів Facebook готується отримати дозвіл регулятора в Ірландії для запуску сервісу, що дозволяє користувачам соцмережі зберігати гроші на своїх акаунтах, розплачуватися ними в інтернеті і обмінювати їх з іншими користувачами, повідомляє видання The Financial Times з посиланням на власні джерела.

За даними видання, дозвіл від центрального банку Ірландії фактично дозволить компанії стати електронною платіжною системою. При цьому дана послуга буде доступна європейським користувачам Facebook, якщо ті пройдуть процес так званої «паспортизації».

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На даний момент компанія обговорює можливу співпрацю з трьома лондонськими стартапами, які пропонують міжнародні послуги з переказу грошей в інтернеті і за допомогою смартфонів: TransferWise, Moni Technologies і Azimo.

Довідка УНІАН. Компанія Facebook є найбільшою соціальною мережею в світі.

Мережа була заснована на той момент студентом Марком Цукербергом і його сусідами по кімнаті під час навчання в Гарвардському університеті в 2004 році.

Акції компанії торгуються на американській біржі NASDAQ.