Україна посіла 81-ше місце в світі за рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних технологій

Україна посіла 81-е місце в світі за рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), втративши 8 позицій порівняно з торішнім показником (у 2013 році в рейтингу Україна посідала 73-е місце).

Про це повідомляється в доповіді «Глобальний звіт про розвиток інформаційних технологій - 2014», складеній Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ).

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Згідно із звітом, при формуванні рейтингу організація розрахувала «Індекс мережевої готовності», який характеризує рівень розвитку ІКТ у 148 країнах світу.

Очолюють рейтинг, як і торік, Фінляндія, Сингапур і Швеція. На четвертому місці опинилися Нідерланди, далі йде Норвегія.

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При цьому серед країн СНД лідирує Азербайджан, який піднявся на 49-е місце з 56-го роком раніше. За ним йде Росія, що посідає 50-е місце (у 2013 році посідала 54-е).

Останнє місце в рейтингу ВЕФ посідає Республіка Чад, яка опустилася з 142-го місця минулого року на 148-е.

Довідка УНІАН. Всесвітній економічний форум (ВЕФ) — швейцарська неурядова організація, найвідоміша організацією щорічних зустрічей у Давосі. Форум було створено в 1971 році. Членами ВЕФ є близько 1000 великих компаній і організацій з різних країн світу.

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Індекс мережевої готовності (Networked Readiness Index) вимірює рівень розвитку ІКТ за 53 параметрами, об'єднаними в три основні групи: наявність умов для розвитку ІКТ, готовність громадян, ділових кіл і державних органів до використання ІКТ, рівень використання ІКТ у громадському, комерційному і державному секторах.