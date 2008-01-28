Динозаври вимерли за декілька годин

Американські геофізики створили найбільш точну тривимірну модель кратера Чиксулуб, утвореного в результаті падіння метеорита на узбережжі півострова Юкатан на території сучасної Мексики шістдесят п`ять мільйонів років тому, повідомляє агентство MSNBC.

Як вважають учені, падіння метеорита стало причиною зникнення 70% життя на Землі, включаючи і динозаврів.

В ході створення моделі учені з`ясували, що метеорит приземлився на більшій глибині, ніж це вважали раніше, і відповідно в атмосферу потрапило в 6,5 разів більше води. Кратер містив відкладення, збагачені сіркою, які вступили в реакцію з парами води і привели до створення сульфатних аерозолів. Аерозолі у свою чергу згубно позначилися на навколишньому середовищі, значно знизивши температуру і ставши причиною рясних кислотних дощів.

Більшість земноводних тварин, включаючи динозаврів, загинули протягом декількох годин або днів після падіння метеорита через різке підвищення температури навколишнього середовища.

Крім того, падіння метеорита викликало необоротні зміни клімату і вмісту кислоти в атмосфері, що привело до зміни складу Світового океану. Як вважають учені, підвищення рівня кислотності океану пояснює факт вимирання багатьох видів водних мешканців, повідомляє NEWSru.