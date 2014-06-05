Intel збирається випустити бездротові домашні комп'ютери до 2016 року

Компанія Intel працює над технологіями, які допоможуть повністю позбавити звичні домашні комп'ютери від зв'язку з дротами. Про це, як повідомляє Onliner, на виставці Computex заявив віце-президент корпорації Кірк Скауген.

Він висловив упевненість в тому, що подібні комп'ютери з'являться на ринку вже в 2016 році, передає Newsru.com.

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Портал PCWorld зазначає, що в корпорації розраховують на застосування фірмової технології WiGig, за допомогою якої без кабелю можна буде передавати відеосигнал на дисплей, а також зв'язати комп'ютер з периферійними пристроями, такими як миша та клавіатура. Швидкість передачі даних через WiGig втричі перевищує таку в останньому поколінні зв'язку стандарту Wi-Fi 802.11ac.

Єдиним каменем спотикання залишається живлення пристрою. На даний момент компанія працює над бездротовим зарядним пристроєм для ноутбука. Роботу прототипу такого пристрою потужністю 20 Вт Скауген продемонстрував під час свого виступу. Аналогічні розробки веде та ірландська компанія Dell.

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Корпорація працює над створенням процесора під кодовою назвою Skylake, що якнайкраще пристосований для роботи з бездротовими технологіями.

Крім того, представники Intel розраховують, що комп'ютери будуть оснащуватися 3D-камерами, які зможуть відстежувати рухи і навіть емоції людей, що значно спростить взаємодію людини та машини.