Богатирьова: треба завершити дискусії щодо власного ядерного циклу України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що питання будівництва заводу з виробництва ядерного палива вимагає проведення суспільного плебісциту і узгоджених дій уряду і Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА сьогодні на брифінгу в Києві за підсумками засідання РНБО 1 лютого.

«Потрібно завершити дискусії про створення повного українського власного ядерного циклу і будівництво ядерного заводу. Таке питання вимагає суспільного плебісциту і формування надійної політики урядом і парламентом», – сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Енергетична стратегія до 2030 року передбачає будівництво в Україні до 2014 року заводу з виробництва ядерного палива. За оцінками експертів, організація власного складального виробництва ядерного палива обійдеться Україні від 0,5 млрд. до 1 млрд. дол.

Відомо, що сьогодні в Україні реалізовані такі елементи ядерного паливного циклу, як видобування уранової руди, експлуатація палива на електростанціях і, частково, зберігання відпрацьованого ядерного палива (СЯП), оскільки поки що в країні є тільки одне сховище СЯП - на майданчику Запорізької АЕС.