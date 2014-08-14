Твіттер Дмитра Медведєва зламали

09:58, 14 серпня 2014
Наука та IT
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Твіттер прем'єр-міністра Російської Федерації Дмитра Медведєва зламали.

От имени Медведева посыпались антиправительственные заявления

По всій видимості, твіттер Дмитра Медведєва був зламаний трохи більше півгодини тому, коли з'явилося повідомлення про відставку прем'єр-міністра.

Як стверджується від імені Медведєва, йому соромно за дії уряду.

"Російські громадяни не повинні страждати через проблеми у сприйнятті здорового глузду верховним керівництвом країни", - написали хакери.

Також, на сторінці прем'єра Росії з'явився напис "#КрымНеНаш прохання ретвіт".

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Окрім політики, Дмитро Медведєв відомий в Росії тим, що активно користується сучасними гаджетами і соцмережами, зокрема, Твіттером.

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