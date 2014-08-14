Твіттер Дмитра Медведєва зламали
Твіттер прем'єр-міністра Російської Федерації Дмитра Медведєва зламали.
По всій видимості, твіттер Дмитра Медведєва був зламаний трохи більше півгодини тому, коли з'явилося повідомлення про відставку прем'єр-міністра.
Ухожу в отставку. Стыдно за действия правительства. Простите.
— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) August 14, 2014
Як стверджується від імені Медведєва, йому соромно за дії уряду.
"Російські громадяни не повинні страждати через проблеми у сприйнятті здорового глузду верховним керівництвом країни", - написали хакери.
Також, на сторінці прем'єра Росії з'явився напис "#КрымНеНаш прохання ретвіт".
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Окрім політики, Дмитро Медведєв відомий в Росії тим, що активно користується сучасними гаджетами і соцмережами, зокрема, Твіттером.