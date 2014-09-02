"Всю роту поклали" - російська газета опублікувала розмову десантників про Україну

21:45, 02 вересня 2014
Політика
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Російська газета "Псковська губернія" опублікувала розшифрування розмов військовослужбовців, де стверждується, що тільки за один день, 20 серпня, в Україні загинуло від 80 до 140 російських військовослужбовців.

Псковська губернія опублікувала розмови десантників

Про це повідомляє Псковська губернія. Сайт видання після публікації виявився недоступний, однак матеріали збереглися в Веб-архіві.

Зокрема, у статті стверджується, що записи розмов були передані журналістам військовими 76-ї десантно-штурмової дивізії, і "підстав сумніватися в вірогідності наданих матеріалів немає".

Читайте такожУ РНБО не виключають, що російські десантники вже перебувають у ДонецькуЗа твердженням редакції, "розмови відображають як перебіг бойових дій, в яких беруть участь військові підрозділи, сформовані на базі підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії, так і масштаб бойових втрат, зазнаних цими військовими підрозділами".

Так, у першому фрагменті розмови учасник бойових дій в Україні, імовірно, солдат 76-ї десантно-штурмової дивізії стверджує, що 20 серпня після артилерійського удару від їхньої роти залишилося лише десять осіб.

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З розмови також зрозуміло, що десантники не схвалюють ні того, що їх відправляють на війну в чужу державу, ні того, що потім з їхніх могил знімають таблички з іменами і намагаються приховати сам факт загибелі. Про це свідчить обговорення ситуації з могилою десантника Леоніда Кічаткіна.

Прикметно, що журналіст Псковської губернії, який першим опублікував матеріал про поховання російських військовослужбовців, був жорстоко побитий 29 серпня.

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