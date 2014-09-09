Стало відомо, як буде називатися новий збільшений iPhone 6

Лише одна з нових моделей смартфона Apple буде називатися iPhone 6. Іншу розробники можуть назвати iPhone Plus.

Про це повідомляє iPhones.ru з посиланням на японський сайт Makotakara.

Згідно з інсайдерською інформацією, носити ім'я iPhone 6 буде лише модель з дисплеєм 4,7 дюймів. Збільшену версію смартфона назвуть iPhone Plus.

Читайте такожСьогодні в США відбудеться презентація iPhone 6

Відзначається, що зазвичай Makotakara не ділиться своїми джерелами інформації. Але раніше цей сайт цілком успішно передбачав подібні події. Удача посміхнулася з підтвердженням назв iPhone 5s і iPhone 5c, а також із збільшенням товщини корпусу iPad mini з дисплеєм Retina.

Досі вважалося, що велика, 5,5-дюймова модель айфона буде називатися iPhone Air, продовживши традицію, розпочату рік тому з однойменного планшета iPad. Такий варіант досі виглядає набагато логічніше, ніж якийсь там "плюс". Але і скидати його з рахунків не можна.