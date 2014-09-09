На презентації iPhone 6 виступить U2

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The New York Times.

Очікується, що, крім живого виступу, група зробить заяву щодо нового спільного проекту з провідним виробником гаджетів.

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У колах, близьких до U2, а також представники компанії Apple підтвердили газеті, що швидше за все йдеться про інтеграцію нового альбому рок-колективу з одним з нових продуктів Apple. Джерела інформації не розкриваються, оскільки виступ U2 і їхня угода з Apple тримаються в секреті.

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Взаємини U2 і Apple почалися в 2004 році зі спеціальної серії iPod, які випускалися з вигравіруваними автографами чотирьох членів групи. Фронтмен U2 Боно дружив зі Стівом Джобсом, а продюсер лейбла Universal Music Group, що випускає альбоми групи, Джимі Йовин став учасником операції з придбання Beats Electronics.