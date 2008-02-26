Хакери перетворили Google на Goolag

Група хакерів Cult of the Dead Cow (CDC) представила програму Goolag Scanner, яка дозволяє перевіряти сайти на наявність вразливостей за допомогою Google, повідомляє PC World. Goolag Scanner відноситься до розряду програмного забезпечення з відкритим кодом, має простий графічний інтерфейс, і розповсюджується безкоштовно.

Виявлені вразливості відображаються у вигляді посилань, які можна активувати у вікні браузера. Таким чином можуть бути викрадені паролі і інша конфіденційна інформація. На випробуваннях сканера представники CDC виявили декілька значних вразливостей на сайтах Північної Америки, Європи і Близького Сходу.

Один з членів CDC наголосив, що інтернет є "кошмарною платформою" з точки зору безпеки. Він порекомендував усім веб-мастерам скористатися Goolag Scanner, поки це не зробили зловмисники.

CDC давно працює у області IT-безпеки. Найвідомішим продуктом CDC є створена десять років тому програма віддаленого адміністрування Back Orifice, що працює під управлінням Windows.

Лента.ру