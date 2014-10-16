Facebook запустила функцію для зв'язку у випадку стихійного лиха

Ідея створення такого інструменту виникла після того, як у 2011 році Японія постраждала від землетрусу і цунамі. Тоді багато людей не могли зв'язатися з родичами, щоб заспокоїти їх. Саме це завдання і виконує функція Safety Check, пише ITC.ua.

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Коли система виявляє, що користувач перебуває поблизу від стихійного лиха, вона видасть запит: «Ви в безпеці?». Користувач зможе відповісти, що з ним усе добре, натиснувши кнопку «Я в безпеці». Тим самим він повідомить своїх друзів і родичів, що їм нема чого переживати про його добробут. Аналогічно, користувач може дізнатися, чи перебувають у безпеці його друзі. Також можна переглянути список друзів, щоб дізнатися, хто з них перебуває у зоні лиха.