Технологічний гігант планує створити "мегасузір'я" з понад 3200 космічних апаратів.

Компанія Amazon вивела на низьку навколоземну орбіту другу партію інтернет-супутників у рамках проєкту Kuiper вартістю понад $10 млрд, який є прямим конкурентом системи супутникового інтернету Starlink Ілона Маска.

27 супутників, успішно запущених у космос у квітні, а також 27 нових апаратів, запущених сьогодні, – лише невелика початкова частина запланованого Amazon "мегасузір'я", яке передбачає участь понад 3200 космічних апаратів, повідомляє видання CNET.

Супутниковий зв'язок призначений для забезпечення доступу до інтернету у віддалених районах, де немає традиційного широкосмугового доступу, заснованого на підземних кабелях.

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Відповідно до правил Федеральної комісії зі зв'язку Amazon повинна до липня 2026 року запустити половину свого флоту, що робить кожен запуск критично важливим для досягнення цієї мети. Чи вийде виконати цю вимогу з такою інтенсивністю запусків – велике питання.

Для порівняння, за той відрізок, що Amazon відправляла на орбіту 54 супутники, SpaceX здійснила 25 запусків і вивела 648 космічних апаратів. І хоча проєкт Kuiper позиціюється як основний конкурент Starlink Ілона Маска, на ділі повноцінне суперництво між ними можливе лише у віддаленій перспективі.

Як УНІАН писав раніше, супутниковий інтернет від Маска запрацював на смартфонах. Але поки що тільки в США і в рамках публічного бета-тестування. Ніякого додаткового обладнання користувачам докуповувати не потрібно: підключення відбувається автоматично в місцях, де немає стільникової мережі.

Тим часом у Китаї заявили про створення технології, яка перетворить Starlink на застарілий мотлох. Китайські інженери обійшли проблему з розсіюванням лазерного променя під час передавання інформації оптичним каналом крізь атмосферу.

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