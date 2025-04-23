Відкриття місця може пролити більше світла на існування впливового королівства.

Археологи, які працюють у Північній Македонії, можливо, виявили рештки Лінка, стародавнього міста, яке було столицею королівства Лінкестіс.

Як пише Live Science, для підтвердження знахідки необхідний додатковий аналіз, але, якщо вона підтвердиться, відкриття може розкрити місце розташування місця, де народилася бабуся Олександра Великого по батьківській лінії.

Зазначається, що Лінкестіс було невеликим королівством, яке процвітало в Північній Македонії, що було включено в Македонську імперію під час правління царя Філіпа II (359-336 рр. до н. е.). Еврідіка I Македонська, мати Філіпа II і бабуся Олександра (який правив із 336 до 323 рр. до н.е.), імовірно, народилася в Лінці, згідно з історичними свідченнями.

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Археологи знали про це місце, розташоване недалеко від села Црнобукі, з 1966 року, і спочатку вважалося, що це був військовий форпост, а не місто, згідно із заявою Каліфорнійського державного політехнічного університету в Гумбольдті.

Цікаво, що тільки 2023 року група дослідників провела лідарне (виявлення світла і визначення дальності) обстеження з використанням повітряних безпілотників, оснащених лазерами, для створення карти топографії ділянки. Цей метод дає змогу проникати крізь листя, що вкриває археологічний об'єкт, і широко використовується в усьому світі.

Обстеження показало, що в місті був акрополь розміром щонайменше 2,8 гектара. Крім залишків текстильної майстерні і того, що, мабуть, було театром, археологи також знайшли безліч артефактів, включно з керамікою, монетами, ігровими фігурами і навіть квитком у театр, зробленим із глини.

Важливо, що досі дослідники вважали, що місто було побудовано задовго після смерті Олександра Македонського, під час правління Філіпа V (221-179 рр. до н. е.). Але виявлення монети, викарбуваної між 325 і 323 рр. до н. е., вказує на те, що її використовували за життя Олександра.

Ба більше, група археологів виявила на цьому місці сокири і фрагменти керамічних посудин, що свідчить про те, що це місце було заселене людьми ще в бронзовому віці (3300-1200 рр. до н. е.).

Енгін Насух, куратор Національного інституту Македонії та Музею Бітоли й один із провідних археологів, сказав, що стародавня Македонія була "цивілізацією, що відіграла важливу роль у сьогоднішньому розумінні світу та прагненні поєднати різні цивілізації та культури".

Новини археології

Археологи тривалий час припускали, що гробниці кам'яного віку в Ірландії були побудовані для королівської сім'ї. Однак новий аналіз ДНК 55 скелетів, знайдених у цих 5000-літніх могилах, припускає, що гробниці були побудовані для громади, а не для правлячої династії.

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