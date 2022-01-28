Це важливий крок на шляху до автоматизованої операції на людях.

В США робот провів операцію на м'яких тканинах свині без людини. У чотирьох експериментах робот досяг успіху.

Про це повідомили в Університеті Джонса Хопкінса.

Розроблений групою дослідників університету робот Smart Tissue Autonomous Robot, або STAR, успішно зробив надскладну операцію - з'єднання двох кінців кишечника.

Читайте такожВперше в Україні лікарі прооперували стравохід за допомогою робота-хірурга

Це один з найскладніших етапів у шлунково-кишковій хірургії, що вимагає від хірурга накладання швів із високою точністю та послідовністю. Навіть найменше тремтіння рук або неправильно накладений шов можуть призвести до катастрофічних наслідків для пацієнта.

"Наші результати показують, що ми можемо автоматизувати одне з найскладніших та делікатних завдань. … STAR провів операцію на чотирьох тваринах і дав значно кращі результати, ніж люди, які виконують ту саму процедуру", - переконує учасник дослідження Аксель Крігер.

STAR має нову систему управління, яка може коригувати хірургічний план у режимі реального часу, як це зробила б людина.

Хамед Саїді, запрошений науковий співробітник в Університеті Джона Хопкінса, зазначив, що STAR - перша роботизована система, яка планує, адаптує та виконує хірургічний план у м'яких тканинах з мінімальним втручанням людини.

Вас також можуть зацікавити новини: