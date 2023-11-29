Гігантська структура має висоту 1600 метрів і займає площу 14 квадратних кілометрів.

Підводна гора, що перевищує найвищу будівлю в світі, виявлена науковцями в Центральній Америці. Дослідники Інституту океану Шмідта виявили підводну гору при складанні карти морського дна біля узбережжя Гватемали.

Як пише Independent, підводні гори зазвичай утворюються із залишків вимерлих вулканів. Виявлена гігантська структура має висоту 1600 метрів, що вдвічі перевищує висоту Бурдж-Халіфа в Об'єднаних Арабських Еміратах. Цей хмарочос у Дубаї є найвищою будівлею в світі, його висота становить 830 метрів.

Підводну гору площею 14 квадратних кілометрів фахівці Океанічного інституту Шмідта виявили за допомогою багатопроменевого ехолота на науково-дослідному судні Falkor (too).

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Ця особливість морського дна була помічена в 84 морських милях від виключної економічної зони Гватемали під час шестиденного переходу з Пунтаренаса (Коста-Ріка) в бік Східно-Тихоокеанського підняття.

До складу екіпажу Океанічного інституту Шмідта входив фахівець з гідрографії, який пройшов навчання в GEBCO, який підтвердив, що підводна гора не включена в жодну батиметричну базу даних морського дна.

Це було дев'яте відкриття морського дна з моменту запуску дослідницького судна Falkor (too) у березні. Серед відкриттів - дві додаткові незвідані підводні гори в морському заповіднику Галапагоських островів, три нових гідротермальних жерлових поля, нова екосистема під гідротермальними жерлами і два незайманих холодноводних коралових рифи.

Підводні гори є "гарячими точками" біорізноманіття, забезпечуючи поверхню для проживання глибоководних коралів, губок і безлічі безхребетних.

За даними NOAA Ocean Exploration, останні супутникові оцінки показують, що існує понад 100 тисяч невивчених підводних гір висотою понад 1000 метрів.

Дослідники сподіваються, що завдяки постійним дослідженням і картографуванню глибин моря, більш точні карти з більш високою роздільною здатністю слугуватимуть орієнтиром для наукових досліджень і майбутніх відкриттів, а також дозволять покращити розуміння геологічних процесів.

Інші дослідження підводного світу Землі

Як повідомляв УНІАН, раніше дослідники заявили, що найвищий водоспад на Землі насправді знаходиться під водою і має висоту 3,5 кілометра. При цьому, найвищий безперервний водоспад на суходолі має загальну висоту лише 979 метрів. Підводний "Водоспад Датської протоки" також має вражаючу ширину в 160 кілометрів.

Існувати підводний водоспад може через різну температуру води. Оскільки холодна вода щільніше за теплу, вона опускається вниз, а завдяки особливостям рельєфу на морському дні утворюється цей феноменальний водоспад.

А в темних глибинах східної частини Тихого океану виявили гігантське поле з гарячими джерелами, яке є найгарячішим і найбільшим із виявлених у цьому регіоні.

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