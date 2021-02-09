У Ріверхенді (штат Нью-Йорк) за 299 999 доларів продають будинок, надрукований на 3D-принтері.
Читайте такожУ США 20-річного пранкера застрелили на зйомках розіграшу з пограбуваннямПро це пише CNN.
Житлова площа будинку - 130 квадратних метрів. У будинку є три спальні, дві ванні кімнати та окремий гараж.
При його будівництві була використана Автономна роботизована система будівництва.
"Це майбутнє, в цьому немає ніяких сумнівів", - говорить Кірк Андерсен, операційний директор SQ4D Inc.
Відзначається, що вартість будівництва такого будинку на 50% нижче, ніж вартість нещодавно побудованих будинків в Ріверхеді.
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