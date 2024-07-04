Дослідження засвідчило, що бажання кота подрати ваш диван напряму пов'язно з рівнем його (кота, а не дивана) стресу.

Коти полюбляють точити кігті об деревину, що є для них нормальною поведінкою. Але в квартирі це часто стає проблемою, коли за відсутності звичайного дерева кіт використовує з цією метою ваш диван чи крісло. Группа вчених провела дослідження і, як стверджується, знайшла рішення цієї проблеми.

"Ми бачимо чіткий зв’язок між певними факторами навколишнього середовища та частотою дряпання котів", – каже доктор Ясемін Салгірлі Демірбас, ветеринар-дослідниця з Університету Анкари (Туреччина) і головна авторка дослідження

Зокрема, з’ясувалося, що присутність дітей у домі, а також активні ігри та нічна активність значно сприяють підвищенню подряпин на меблях. Коти з агресивним або "руйнівним" характером також демонструють більший рівень дряпання.

Відео дня

Дослідники кажуть, що стрес є основною причиною небажаних подряпин. Наприклад, присутність дітей, особливо коли вони маленькі, може посилити стрес у домашніх тварин.

Грайливість може бути ще одним фактором, пов’язаним зі стресом, оскільки коли коти довго грають, їхній рівень стресу може підвищитися через безперервну стимуляцію.

"Наявність безпечних схованок, місць для спостереження з висоти та широких можливостей для ігор також може допомогти зменшити стрес і навернути кота до більш конструктивної поведінки", – каже доктор Салгірлі Демірбас.

Експерти пропонують створити кілька коротких ігрових сеансів, які імітують успішні сценарії полювання, що є ключем до успіху. Ці ігри з більшою ймовірністю підтримають інтерес котів і зменшать стрес, що, зрештою, може зменшити кількість надмірних подряпин на меблях.

Інші новини про цікаві наукові дослідження

Як писав УНІАН, тисячоліттями люди розповідали історії про велетнів, від циклопів грецької міфології до біблійного Голіафа. Проте сучасна наука може упевнено говорити лише про відносно маленьких "велетнів". Так достовірно підтверджений рекорд людського зросту становить 2,72 метри. Саме стільки мав 22-річний американець Роберт Вадлов, який жив у першій половині 20-го століття і страждав від хвороби, яка спричинила такий високий зріст.

Також ми розповідали, що перше "самогубство" робота. Це сталося нещодавно у Південній Кореї. Робот-кур'єр розбився на "смерть", скинувшись з двометрових сходів.

Вас також можуть зацікавити новини: