Стикування в автоматичному режимі сталося приблизно через 28 годин після запуску.

Корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією.

Про це компанія повідомила в Twitter.

"Стикування підтверджено - Crew Dragon прибув на МКС", - сказано в повідомленні.

Стикування в автоматичному режимі сталося приблизно через 28 годин після запуску ракети Falcon 9 із чотирма людьми на борту з Землі, пише НВ.

Після стикування члени нового екіпажу Crew Dragon повинні провести ще близько години всередині капсули для перевірки витоків повітря і вирівнювання тиску зі станцією.

Нова місія Crew-1 стала першим регулярним польотом астронавтів NASA і Японського агентства JAXA з МКС на космічному кораблі SpaceX, що виконується з території США.

Астронавти NASA Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер, а також авіаінженер японського аерокосмічного агентства JAXA Соїті Ногуті приєднаються до трьох інших членів 64 експедиції МКС, - астронавта NASA Кейт Рубінс і російських космонавтів Сергія Рижикова і Сергія Кудь-Сверчкова.

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Нова команда Crew-1 повинна буде повернутися на Землю навесні 2021-го, - безпосередньо перед тим, як на МКС прибуде наступний екіпаж Crew Dragon - Crew-2.

Усього в рамках програми NASA Commercial Crew американці планують запустити сім місій Crew Dragon до МКС.

На відміну від російських кораблів Союз, капсула Crew Dragon може доставляти відразу чотирьох астронавтів на орбіту. У NASA припускають, що це дозволить виконувати більше роботи під час перебування на МКС.

"Вітаємо SpaceX і NASA. Це нова ера операційних польотів на Міжнародну космічну станцію з узбережжя Флориди. Всі за одного і Crew-1 за всіх", - заявив японський астронавт Соїті Ногуті.

Запуски Crew Dragon на МКС

30 травня ракета Falcon 9 з пілотованим космічним кораблем Crew Dragon і астронавтами Робертом Бенкеном і Дугласом Херлі на борту стартувала з космодрому на мисі Канаверал до МКС. Той пуск став першим для Crew Dragon з екіпажем на борту.

Старт ракети особливий тим, що вперше політ відбувся на космічному кораблі приватної компанії. Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійшлося NASA в 50 мільйонів доларів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - 90 мільйонів доларів.

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Автор: Олександр Топчій