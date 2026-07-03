Вчені навчили дрони передбачати збої: рішення їм підказала природа

Цей метод використовує дані з бортових датчиків для виявлення ледь помітних змін у реакції системи на пошкодження.

Вчені з Делфтського технологічного університету та Вагенінгенського університету розробили метод, що дозволяє дронам розпізнавати наближення збою в роботі, що дає їм можливість адаптуватися до втрати керування. Про це пише Interesting Engineering.

Зазначається, що в основі цього методу лежить запозичена з природи концепція, відома як "критичне уповільнення". Це явище, що сигналізує про наближення екосистем до переломного моменту.

У своєму дослідженні вчені розповіли, що вирішили використовувати цей самий принцип для виявлення ранніх ознак нестабільності в безпілотниках, літаках та автономних транспортних засобах.

Відео дня

Дослідники розповіли, що їхній метод використовує дані з бортових датчиків для виявлення ледь помітних змін у реакції системи на пошкодження. За їхніми словами, це може допомогти дронам продовжувати безпечну роботу навіть після отримання пошкоджень.

"Наш підхід можна порівняти з тим, як люди відчувають біль. Після травми біль дає негайний зворотний зв’язок про наш стан і допомагає нам визначити, які дії залишаються безпечними", – розповів дослідник із Делфтського технологічного університету Джаспер ван Бірс.

Ван Бірс зазначив, що машинам часто бракує такої форми самосвідомості. Він упевнений, що нові індикатори, отримані на основі даних вимірювань у реальному часі, є першим кроком до того, щоб наділити інженерні системи аналогічною здатністю розуміти межі своїх можливостей.

Що виявили експерименти

Щоб перевірити свій метод, вчені провели експерименти в центрі досліджень дронів CyberZoo при Делфтському технічному університеті. Там вони навмисно пошкоджували дрони, доводили їх до стану, близького до втрати керування, та аналізували польотні дані у порівнянні з комп’ютерними симуляціями.

Експерименти виявили, які комбінації пошкоджень, умов польоту та маневрів з найбільшою ймовірністю призводять до нестабільності. Вчені також показали, що індикатори попередження можуть допомогти дронам коригувати свою поведінку в режимі реального часу для підтримки польоту після пошкодження.

"Об’єднуючи знання з різних наукових дисциплін – у даному випадку аерокосмічної інженерії та екології – ми продовжуємо досягати проривів, які допомагають перетворювати фундаментальні дослідження на практичні технології", – підкреслив ван Бірс.

Пацієнт Neuralink зміг керувати радіокерованим літаком "силою думки"

Раніше пацієнт Neuralink Алекс Конлі, який мав травму хребта, зміг керувати радіокерованою моделлю літака, "підключивши" свій мозок до контролера.

Чоловік пішов далі простого керування: використовуючи імплантований нейрочіп, йому вдалося самостійно написати код для Arduino, забезпечивши інтеграцію інтерфейсу "мозок–комп’ютер" із системою керування дроном.

Вас також можуть зацікавити такі новини: