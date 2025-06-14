Вчені зрозуміли, що їхні попередні знання про Рим були дещо некоректними.

Сучасне міське життя важко уявити без такого явища, як фастфуд – дешева ситна їжа, яка не завжди є корисною, але дає змогу швидко втамувати голод в обідню перерву. Насправді фастфуд не є ексклюзивом нашого часу, і щось подібне існувало у великих містах і за сивої давнини. Різниця лише в тому, що тоді це були не гамбургери чи шаурма, а дещо зовсім інше.

Як пише The Olive Press, нове наукове дослідження виявило, що у Давньому Римі співочі дрозди були не предметом розкоші, як вважалося донедавна, а досить поширеним і доступним фаст-фудом.

Археологи дослідили вигрібну яму I століття до нашої ери у римському місті Поллентія, який був розташований на острові Майорка (нині це Іспанія). Яма знаходилася поруч із попіною (римська закусочна, схожа на сучасний заклад швидкого харчування) і таберною (щось середнє між продуктовою крамницею і кіоском). В цьому давньоримському смітнику археологи виявили типовий набір харчових відходів: кістки свиней, кроликів і курей. Але також там знайшлися і 165 кісток мігруючого співочого дрозда (Turdus philomelos).

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Дослідник Алехандро Валенсуела із Середземноморського інституту передових досліджень (Іспанія), який керував детальним аналізом кісток, зазначив, що досі в науковому середовищі побутувала думка, що дрозди в давні часи вважалися дорогим делікатесом.

"Однак контекст тут – скромне комерційне місце, а не розкішна вілла – переконливо свідчить про те, що ці птахи були доступні звичайним римлянам", – каже він.

Подальший аналіз кісток виявив, що методи приготування цих птахів теж були простими та швидкими: цілі тушки, ймовірно, розплющили та обсмажили на сковороді в олії, а не запікали. Цей метод швидкого приготування відповідає вимогам жвавого середовища вуличної їжі, каже науковець.

На думку Валенсуела, ці птахи, ймовірно, були дикими – сезонним уловом, який забезпечував швидке та дешеве джерело білка для робітників того часу.

Інші цікаві матеріали про Давній Рим

Як писав УНІАН, вчені підрахували, скільки заробляли мешканці Давнього Риму і Давнього Китаю, якщо перевести ці заробітки у сучасні гроші.

Також ми розповідали про хитрі схеми ухилення від сплати податків, які практикували бізнесмени давньоримської доби.

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