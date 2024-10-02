Передбачається, що ракета зможе вивести на низьку навколоземну орбіту до 17 т корисного навантаження.

Перспективна російська ракета-носій "Союз-5" має здійснити свій перший пуск у 2026 році, а не у 2025-му, як передбачалось раніше. Про це з посиланням на першого заступника гендиректора ракетно-космічного центру "Прогресс" Равіля Ахметова передають російські пропагандистські ЗМІ.

""Союз-5" перебуває у стадії розробки. <…> Здійснити перший пуск передбачається у 2026 році", – заявив він.

Це не перший (і цілком можливо, що не останній) перенос запуску. Раніше початок льотних випробувань було заплановано на 2024 рік.

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Росіяни змінювали не тільки дати першого запуску, але й назви носія. Свого часу ракету знали як "Феникс", а у 2016-му стало відомо, що варіант для пусків з російсько-казахського комплексу "Байтерек" отримав ім'я "Сункар".

У листопаді 2018 року ракета отримала нову назву – "Иртыш", хоча багато хто використовує більш звичне прізвисько "Союз-5" (діюча лінійка російських ракет має схожу назву).

Саму ракету створили на основі української (радянської) ракети-носія "Зеніт". Передбачається, що "Союз-5" зможе вивести на низьку навколоземну орбіту до 17 т корисного навантаження.

Зазначимо, що носій активно критикували в самій РФ. На думку експертів, суто концептуально "Союз-5" являє собою ракету "Зеніт", яка "підросла і погладшала". При цьому конкуренти давно зробили крок вперед.

Ракетно-космічні запуски – головні новини

Нагадаємо, зараз компанія SpaceX Ілона Маска як ніколи близька до здійснення нової революції, яка пов’язана зі створенням системи Starship.

Вона стане не просто найбільшою і найпотужнішою ракетою-носієм, але й зможе похвалитись тим, що є повністю багаторазовою.

За рахунок цього SpaceX планує зробити запуски ще більш дешевими. Останнє на сьогодні випробування системи провели в червні цього року.

В майбутньому Starship хочуть використовувати, зокрема, для колонізації Марса.

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