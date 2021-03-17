Проблема торкнулася користувачів у Східній Європі.

У роботі пошуковика Google ввечері 17 березня виникли серйозні збої.

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За даними сайту Downdetector, проблеми з пошуковиком виникли близько 18: 40. На проблеми поскаржилися користувачі зі Східної Європи. Зокрема - Сербії та Румунії. Збій торкнувся і України.

Головна сторінка сайту пошуковика не відкривалася, а автоматичний пошук не працював. Однак до 19:00 в українських користувачів робота Google відновилася.

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Автор: Дмитро Захаров