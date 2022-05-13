Таке тестування для абітурієнтів запроваджується в Україні вперше й лише цього року у зв'язку з російською агресією.

В Україні затверджено календарний план організації та проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2022 році.

Цьогоріч НМТ проходитиме у три сесії: основну, додаткову та спеціальну, повідомляють у Міносвіти.

Коли відбудуться сесії НМТ 2022

основна: 18 липня - 10 серпня;

додаткова: 16 - 20 серпня;

спеціальна: 12- 16 вересня.

Охочим, які не мали можливості вчасно створити реєстраційну картку для участі у НМТ, можна буде це зробити з 10 по 20 червня, а потім 8-12 липня на своїй інформаційній сторінці обов’язково підтвердити бажання проходити НМТ для участі в додатковій сесії тестування.

Нагадаємо, національний мультипредметний тест (НМТ) запроваджується в Україні вперше й лише у 2022 році у зв'язку з російською агресією. Щоб узяти участь у цьому тестуванні, абітурієнти мали зареєструватися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Раніше УНІАН повідомляв про усе, що треба знати про тест з історії України, яким буде спрощене ЗНО-2022 з математики, а також особливості цьогорічного тесту з української мови.

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