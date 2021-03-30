Вона реалізована за допомогою штучного інтелекту, доповненої реальності і сервісу Street View.

Компанія Google оновила сервіс Maps, додавши в нього функцію навігації всередині приміщень.

Читайте такожGoogle оновила браузер Chrome і похвалилася швидкістю його роботиВона реалізована за допомогою штучного інтелекту, доповненої реальності і сервісу Street View. Скористатися новинкою поки можна тільки в декількох торгових центрах в США.

Як повідомляє американський технологічний гігант, штучний інтелект аналізує десятки мільярдів зображень у Street View, щоб визначити положення користувача. Причому система Live View, що включає в себе підказки в доповненій реальності, працює як на відкритому просторі, так і всередині приміщень.

"Якщо ви сідаєте на літак або поїзд, Live View допоможе знайти найближчі ліфт і ескалатори, вихід на посадку або платформу, зону видачі багажу, стійки реєстрації, квиткову касу, туалети, банкомати і багато іншого. Стрілки і супроводжуючі їх підказки в доповненій реальності вкажуть вам правильний шлях. Якщо вам потрібно щось купити в торговому центрі, використовуйте Live View, щоб побачити, на якому поверсі знаходиться необхідний магазин і як туди дістатися",— пояснили в Google, передає kommersant.

Нові функції вже доступні в мобільних додатках Live View для смартфонів Android і iOS. Однак поки навігація всередині приміщень працює тільки в декількох торгових центрах в Чикаго, Лонг-Айленді, Лос-Анджелесі, Ньюарку, Сан-Франциско, Сан-Хосе і Сіетлі.

У найближчі місяці сервіс запустять в аеропортах, торгових центрах і транзитних станціях в Токіо і Цюріху, а потім і в інших містах світу.

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Автор: Ірина Погоріла