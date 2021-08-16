Спіральна галактика розташована на відстані 68 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Печі.

Телескоп Hubble зробив фото спіральної галактики NGC 1385, яка знаходиться в серці сузір'я печі (Fornax).

Як повідомляється на сайті обсерваторії, фото зроблені за допомогою ширококутної камери Wide Field Camera 3 (WFC3).

Галактика розташована на відстані 68 мільйонів світлових років від Землі (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН).

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Відзначається, що сузір'я Форнакс (Fornax), на відміну від багатьох інших, назвали не на честь тварини або міфічного героя. Fornax - це латинська назва печі.

Назву сузір'я дав французький астроном Ніколя-Луї де Лакайль, що народився в 1713 році. Він назвав 14 із 88 сузір'їв, які відомі й на сьогодні. Він називав сузір'я на честь наукових інструментів, у тому числі Atlia (повітряний насос), Norma (лінійка або квадрат) і Telescopium (телескоп).

Телескоп Хаббл: що відомо

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

За чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

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Автор: Олександр Топчій