Ілон Маск за кермом пікапа Cybertruck об'їхав весь комплекс заводу Giga Texas.

Голова компанії Tesla Ілон Маск приїхав на завод у Техасі за кермом електрокара Tesla Cybertruck.

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Про це повідомляється у Reddit.

Ілон Маск за кермом пікапа Cybertruck об'їхав весь комплекс заводу Giga Texas. На фото помітно, що всередині він виглядає так само лаконічно і футуристично як і ззовні: футуристичне кермо і 17-дюймовий дисплей, як у моделі Tesla Model 3.

Elon Musk with CyberTruck visiting Giga Texas!! Ok let’s get us the CT ASAP 😆😆 pic.twitter.com/XhbcBFZdqt — Vincent 🚀🟠 (@vincent13031925) April 16, 2021

Giga Texas workers getting their first look at the #Cybertruck interior pic.twitter.com/qTmUtLxVbw — Tesla Owners Online (@Model3Owners) April 16, 2021

Пікап Tesla Cybertruck: що про нього відомо

Перші поставки Cybertruck планувалися на кінець 2021 року, а масові продажі на 2022 рік.

У лютому 2020 року Маск заявив, що Tesla забезпечена замовленнями на Cybertruck на три-чотири роки вперед, а аналітики влітку повідомляли, що обсяг попередніх замовлень на Cybertruck перевищив 650 тис.штук.

Також глава в Tesla допускали можливість випуску зменшеної версії Tesla Cybertruck для Європи (і перетворення Tesla Cybertruck на амфібію).

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Автор: Олег Давигора