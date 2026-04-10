Давно такого не було: вчені відкрили новий острів в океані

На нього випадково натрапили недалеко від узбережжя Антарктиди.

Під час звичайної антарктичної експедиції група вчених випадково виявила в океані досі невідомий острів. Про це повідомляє Інститут полярних та морських досліджень імені Альфреда Вегенера (Німеччина).

Зазначається, що міжнародна експедиційна група досліджувала північно-західне море Ведделла в Антарктиці на борту криголама Polarstern на початку лютого цього року. Вчених цікавило скорочення обсягів криги з шельфового льодовика Ларсена в останні роки.

Під час експедиції погода зіпсувалася, і капітан криголама вирішив перечекати шторм у захищеній від вітру бухті біля острова Жуанвіль. Однак дорогою туди дослідники побачили те, чого не чекали.

Відео дня

"На нашому маршруті морська карта показала територію з невідомою небезпекою для навігації, але було незрозуміло, що це таке і звідки взялася інформація", – розповів один з учасників експедиції, фахівець з підводного картографування Саймон Дройттер.

За його словами, дивлячись в ілюмінатори, команда побачила дивний айсберг, який виглядав якось аж надто брудним.

"При ближчому розгляді ми зрозуміли, що це, ймовірно, скеля. Потім ми змінили курс і попрямували в цьому напрямку, і ставало все більш очевидним, що перед нами острів!" – хвалиться дослідник.

При ближчому огляді було встановлено, що острів має довжину близько 130 метрів, ширину 50 метрів і виступає з води приблизно на 16 метрів.

Вчені так і не зрозуміли, хто і коли позначив на мапах острів як невідому небезпечну зону. Але зрозуміло, чому його раніше не помічали на супутникових знімках: з висоти його майже неможливо відрізнити від численних айсбергів, що дрейфують навколо.

Оскільки це новий до того невідомий острів, йому ще тільки належить дати назву.

