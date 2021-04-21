Нова функція в першу чергу розрахована на знаменитостей і публічних людей, які отримують багато особистих повідомлень.

Соцмережа Instagram введе нову можливість поставити фільтр на особисті повідомлення, що містять образливі висловлювання, слова і емодзі.

Читайте такожInstagram запустивши полегшену версію додаткаКористувачі зможуть в тому числі додати власні слова, які будуть враховуватися при фільтрації. Ця функція буде доступна в декількох країнах протягом найближчих тижнів, після чого Instagram планує розширити географію в найближчі місяці.

Нова функція насамперед розрахована на знаменитостей і публічних людей, які отримують багато особистих повідомлень. При включенні всі повідомлення з образливим контентом будуть поміщатися в окрему папку і автоматично приховуватися. Користувач може натиснути на повідомлення і переглянути його, а також поскаржитися на нього.

В Instagram заявили, що працюють з організаціями по боротьбі з дискримінацією і знущаннями для складання всеосяжного списку слів, які можна було б назвати образливими.

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Автор: Ірина Погоріла