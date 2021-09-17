Учасники місії "Inspiration4" добре себе почувають та з захопленням милуються космічними видами.

Космічні туристи, які у рамках місії "Inspiration4" вирушили у подорож, вже понад добу перебувають на кораблі Crew Dragon Resilience. У компанії Ілона Маска SpaceX, завдяки якій була організована ця місія, вже показали історичні кадри з першими туристами у космосі.

Відповідні світлини були опубліковані у Twitter-акаунті туристичної місії "Inspiration4".

На фото туристи милуються видами з оглядового майданчика космічного корабля. Представники компанії SpaceX розповіли, екіпаж Crew Dragon, у якому немає жодного професійного астронавта, почуває себе добре.

"Члени екіпажу Inspiration4 здорові, щасливі та відпочивають з комфортом. Перед тим, як екіпаж відправився спати, вони 5,5 раза облетіли Землю, завершили перший раунд наукових досліджені та з'їли пару обідів", - написали у SpaceX.

Читайте такожВ осінню презентацію Apple потрапили краєвиди Києва (фото)Після цього, через декілька годин, представники першої туристичної місії показали історичні фото та розповіли про стан астронавтів-початківців.

"Команда "Inspiration4" провела неймовірний перший день у космосі! З моменту зльоту екіпаж здійснив понад 15 обертів навколо планети Земля та повністю використав купол Crew Dragon", - йдеться у повідомленні.

Туристична місія Inspiration4 - довідка УНІАН

Inspiration4 - це пілотована космічна місія, яку започаткувала компанія SpaceX. Ця місія стала першим орбітальним польотом за участю лише цивільних осіб на борту. Раніше космічні туристи підіймалися тільки до суборбітальної висоти або прибували до МКС у супроводі астронавтів. Екіпаж проведе на орбіті три доби.

Запуск місії провели з космодрому Космічного центру Кеннеді за допомогою ракети-носія Falcon 9, що вже двічі запускалася. Туристи відправилися у космос 16 вересня.

Екіпаж складається з чотирьох осіб, жодна з них не має професійної освіти астронавта.

До складу місії увійшли помічниця лікаря Хейлі Арсено, співробітник авіакосмічної промисловості та ветеран ВПС США Крістофер Семброски та педагог Шан Проктор. Арсено став також і первою людиною з протезом, яка побувала у космосі.

Очолив команду засновник і генеральний директор компанії Shift4 Payments Джаред Айзекман. Саме він оплатив політ.

Організатори космічної місії вважають, що чотири члени екіпажу уособлюють чотири цінності: лідерство, надія, щедрість і процвітання.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у SpaceX показали відео запуску кораблю з космічними туристами.

Автор: Поліна Кузенко