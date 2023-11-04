Максимального нахилу кутом 27 градусів планета досягне в 2032 році.

За 18 місяців кільця Сатурна почнуть зникати з нашого поля зору. Це відбуватиме через нахил планети на її орбіті. Кут нахилу Сатурна впаде до нуля 23 березня 2025 року, пише IFLScience.

Хоча кільця Сатурна величезні (загалом вони займають площу, еквівалентну 30 Землям), вони надзвичайно тонкі. У більшості місць вони мають товщину менш як 100 метрів, а з відстані понад 1,2 мільярда кілометрів це майже ніщо.

Натомість зрештою у поле зору землян потрапить нижня сторона кілець, яку ми не бачили багато років, а також Південний полюс планети. Максимального нахилу кутом 27 градусів планета досягне в 2032 році. Тоді кільця Сатурну буде видно найкраще.

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"Зміна нахилу не є чимось новим, і протягом останніх кількох десятиліть її часто фіксували. Насправді це гарна можливість спробувати зловити супутники системи Сатурна та отримати справді унікальний вид на них – принаймні на наступні півтора десятиліття", – зазначає видання.

Як виникли кільця Сатурна

Кільця Сатурна складаються з крижаних частинок різного розміру, від пилу до брил, які обертаються навколо планети зі швидкістю близько 10 кілометрів на секунду. Вони створюють єдину плоску систему невеликої товщини.

Кільця Сатурна є одним з найвидатніших і найцікавіших об'єктів у Сонячній системі. Вони є предметом постійних досліджень вчених, які намагаються зрозуміти їхнє походження та еволюцію.

Одна з версій виникнення цих утворень полягає у тому, що вони могли з'явитися через катастрофічне руйнування двох супутників планети.

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