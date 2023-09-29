Суперкомп'ютерне моделювання показує, що зіткнення двох супутників може стати джерелом кілець Сатурна.

Нове суперкомп'ютерне моделювання підтверджує ідею про те, що красиві кільця навколо Сатурна могли виникнути через катастрофічне руйнування двох супутників.

Проведене дослідження, результати якого опубліковані в "Астрофізичному журналі" (The Astrophysical Journal) передбачає наявність двох супутників, подібних до того, як сьогодні виглядають інші маленькі супутники Сатурна, такі як Діона та Рея. Ті місяці могли врізатися один в одного, вивільнивши хмару льоду і каменів. І цей лід врешті-решт опинився на кільцях.

Дослідники розглянули понад 200 різних варіантів зіткнення між двома такими супутниками. У різних сценаріях зіткнення розсіює потрібну кількість льоду навколо Сатурна, створюючи кільця, як ми бачимо їх сьогодні.

"Цей сценарій природним чином призводить до утворення багатих льодом кілець. Коли крижані супутники стикаються один з одним, скельні породи в ядрах тіл, що стикаються, розсіюються не так широко, як крига, що їх покриває", - заявив співавтор дослідження професор Вінсент Еке з Даремського університету.

Протягом останнього десятиліття чи близько того стало зрозуміло, що неймовірна кільцева система Сатурна - це не те, з чим ця планета "народилася". Кільця, швидше за все, сформувалися кілька сотень мільйонів років тому.

Альтернативна гіпотеза появи кілець свідчить про те, що, можливо, супутник наблизився до Сатурна і перетнув межу Роша. Поза цим порогом гравітація планети розірвала його і розкидала залишки, утворюючи кільця.

Звичайно, сценарій зіткнення - набагато драматичніший. Ефект гравітації Сонця міг викликати резонанс на цих двох близьких супутниках, що призвело б їх до зіткнення. Потім уламки поширилися по системі, впливаючи на інші супутники.

У міру старіння супутників вони мають тенденцію рухатися назовні через гравітаційний вплив. Рея рухається по орбіті відразу за порогом резонансу. Якби Рея була стародавньою, резонанс, мабуть, виник би всередині неї і вона не пережила б перехід. Але вона тут, і для дослідників це означає, що сценарій зіткнення сформував кільця і "реформував" сьогоднішні супутники, навіть поширивши лід на інші супутники в системі.

"Ми так багато ще не знаємо про систему Сатурна, включаючи його супутники, на яких існує середовище, яке може бути придатним для життя. Тому цікаво використовувати такі великі симуляції, щоб детально вивчити, як вони могли розвиватися", - додав Джейкоб Кегеррайс, науковий співробітник дослідницького центру Еймса NASA.

Кільця Сатурна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені NASA підтвердили, що Сатурн втрачає кільця - їм залишилося існувати близько ста мільйонів років. Руйнування відбувається через дію гравітації і магнітного поля планети. Кільця складаються з частинок і брил водяного льоду, які врівноважені притяганням газового гіганта і своєю орбітальною швидкістю.

Крім цього дослідники з'ясували, що кільця Сатурна набагато молодші, ніж вважалося раніше. На думку вчених, вони з'явилися навколо планети приблизно 10 мільйонів років тому. При тому, що самому Сатурну - близько 4,2 мільярда років.

Таким чином, коли кільця тільки сформувалися навколо Сатурна, на Землі вже встигли з'явитися і вимерти динозаври, які остаточно зникли близько 65 мільйонів років тому.

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