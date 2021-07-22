Рішення Microsoft вже засудили багато користувачів, вони "закидали" компанію негативними відгуками.

Компанія Microsoft, яка обіцяла додати в Windows 11 масу додаткових функцій, вирішила позбутися корисних опцій, потрібних мільйонам людей. Це вже помітили користувачі тестової збірки нової ОС, рішення корпорації викликало масу обурення.

Про зникнення трьох корисних функцій розповіли коментатори в додатку для відгуків Feedback Hub.

Так, в Windows 11 не можна закріпити потрібну програму. Якщо в "десятці" будь-який користувач міг перетягнути ярлик програми в область панелі завдань і закріпити її там, то тепер ця функція недоступна.

Друга функція, яка зникла в новій версії ОС, також стосується панелі завдань. У Windows 11 користувачі не можуть відкрити закріплені файли в додатках. Водночас у Windows 10 можна легко відкрити потрібні файли, наприклад, документи Word, за допомогою перетягування їх мишкою на закріплений значок потрібного додатка. Однак в тестовій збірці це зробити не вийде.

Читайте такожКористувачі YouTube зможуть залишати чайові авторам контенту: як це працюєКрім цього, в Windows 11 не працює виклик контекстного меню через натискання правої кнопки миші на панелі завдань. Ця функція істотно спрощувала роботу з ОС, проте компанія Microsoft вирішила, що користувачі такої опції більше не потребують.

Можливо, корпорація візьме до уваги відгуки користувачів, адже функції, які зникли, подобалися мільйонам людей. Також Microsoft може запропонувати альтернативні варіанти, які замінять видалені опції.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Microsoft "оживить" легендарного помічника "Скрепиша".

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Автор: Поліна Кузенко