Супутник також несе технології моніторингу посівів і запобігання лісових пожеж.

Китай успішно вивів на орбіту апарат, який можна назвати «першим у світі супутником 6G».

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Як повідомляє BBC, супутник був запущений в космос з космодрому Тайюань в провінції Шаньсі, разом з ще 12-ма апаратами.

Індустрія телекомунікацій ще далека від узгодження специфікацій 6G, тож наразі немає гарантій, що тестована технологія в підсумку стане стандартом. Крім експериментального зв'язку, супутник також несе технології моніторингу посівів і запобігання лісових пожеж.

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Автор: Дмитро Захаров