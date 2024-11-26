Дедалі більше досліджень показують, що зміна клімату призводить до уповільнення AMOC, а найгірші сценарії припускають, що течія може повністю зупинитися.

Згідно з новим дослідженням, важлива течія Атлантичного океану, що регулює клімат планети, слабшає набагато швидше, ніж вважалося раніше.

Атлантична меридіональна перекидна циркуляція (AMOC), що включає Гольфстрім, стабілізує клімат у Північній півкулі та за її межами, пише Live Science.

Однак нова кліматична модель, що враховує танення прісної води з крижаного покриву Гренландії, припускає, що за нинішніх темпів глобальних викидів вуглекислого газу течія може ослабнути на третину протягом наступних 15 років. Дослідники опублікували свої висновки в журналі Nature Geoscience.

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Зазначається, що AMOC діє як планетарний конвеєр, переносячи поживні речовини, кисень і тепло на північ із тропічних вод, одночасно переміщаючи холоднішу воду на південь - балансуючий процес, який підтримує обидва боки Атлантики на 5 градусів за Цельсієм теплішими, ніж вона була б в іншому разі.

Дедалі більше досліджень показують, що зміна клімату призводить до уповільнення AMOC, а найгірші сценарії припускають, що течія може повністю зупинитися.

"Якщо течія повністю зупиниться, це посіє хаос по всьому світу, спричинивши різке падіння температури в усій Європі, поширення штормів на екваторі та інші непередбачувані ефекти, які вплинуть на точки неповернення в тропічних лісах Амазонки й інших регіонах", - сказано в дослідженні.

Хоча багато кліматичних моделей пророкують помірне сповільнення AMOC до 2100 року, Міжурядова група експертів зі зміни клімату підрахувала, що ймовірність того, що система перетне точку неповернення в цьому столітті, становить менше 10%.

Інші моделі припускають, що течія може незабаром зупинитися: це викликає розбіжності серед вчених, а деякі з них припускають, що ризики ослаблення течії було недооцінено, і вони вимагають термінових дій.

Зазначається, що AMOC працює як гігантський двигун, переносячи тепліші води з півдня (які більш солоні і щільні) на північ. У міру руху на північ солона вода охолоджується і стає щільнішою, і, таким чином, тоне. Цей конвеєр води виділяє тепло в атмосферу, перш ніж повернутися на південь. При цьому приплив легшої прісної води від льодовиків, що тануть, витісняє частину цієї солоної океанської води, змушуючи її перестати так глибоко занурюватися і сповільнюючи AMOC. Але досі цю талу воду не враховували в моделях. Лорі Менвіль, палеокліматолог з Університету Нового Південного Уельсу в Сіднеї пояснила:

"Наукова спільнота все ще дуже роз'єднана щодо цього питання. Перший аспект полягає в тому, що отримання точних оцінок додаткової витрати талої води і льоду ускладнене. Також існувала думка, що потік був занадто малий, щоб вплинути на систему".

Щоб дослідити можливий недогляд, Менвіль та її колега Габріель Понтес створили нову модель, яка враховує передбачувані відтоки талої води.

Їхня модель припускає, що AMOC сповільнюється зі швидкістю 0,46 свердрупа (свердруп дорівнює 1 мільйону кубічних метрів води за секунду) щодесятиліття з 1950 року, і що якщо людство перевищить на 2 градуси за Цельсієм у ході глобального потепління (згідно з поточними прогнозами), циркуляція може ослабнути на 33% до 2040 року.

"Ця робота важлива тим, що вона підтверджує те, що багато хто підозрював, але що раніше не було явно показано. У майбутньому результати показують, що нам слід очікувати більш швидкого зниження AMOC, ніж передбачала МГЕЗК", - розповів Стефан Рамсторф, океанограф, який керує відділом аналізу систем Землі в Потсдамському інституті досліджень впливу клімату в Німеччині.

Новини про зміну клімату

За даними Служби зміни клімату Євросоюзу Copernicus, 2024 рік затьмарить попередній і стане найспекотнішим від початку спостережень. Це може змінити тільки зниження температурної аномалії до майже нульової позначки.

Від початку року зафіксували аномально високу середню глобальну температуру. За словами вчених, 2024-й стане першим роком, коли планета буде більш ніж на 1,5°C гарячішою, ніж у доіндустріальному періоді 1850-1900 років, коли люди спалювали викопне паливо в промислових масштабах.

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