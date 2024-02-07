Причому головна користь йде не від начинки, а від самого коржа.

Ми вже знаємо, що деякі продукти корисні для здоров’я, тоді як інші можуть лише нашкодити. При цьому існує чимало міфів та помилкових думок про те, до якої категорії потрапляє той чи інший продукт. Наприклад, піцу часто зневажливо називають фастфудом і вважають не дуже здоровою їжею.

Але нове медичне дослідження показує, що ця улюблена більшістю людей страва насправді досить корисна для здоров’я. Науковий звіт, опублікований в American Journal of Clinical Nutrition, описує як споживання білка впливає на старіння. Дослідники з Університету Тафтса збирали дані протягом 32 років, вивчаючи життя майже 50 тисяч жінок.

Дослідники вважали учасників "здоровими літніми людьми", якщо у них не було 11 розповсюджених хронічних захворювань і вони підтримували когнітивні функції, фізичні функції та психічне здоров’я на прийнятному рівні.

Відео дня

Як з’ясувалося, жінки з більшим споживанням рослинних білків — визначених у дослідженні як білки з хліба, піци, фруктів, овочів, картопляного пюре, квасолі, пластівців і хлібобулочних виробів — мали на 46% більше шансів зберегти здоров’я під час старіння, відзначили дослідники. У цих жінок була менша ймовірність ослаблення або розвитку таких захворювань, як діабет, рак, хвороби серця та зниження когнітивних функцій пізніше в житті.

При цьому учасники, які в більшій мірі споживали тваринні білки, як от м’ясо, сир, молоко та морепродукти, мали гірше здоров'я в старості.

"Споживання білка в середньому віці було пов’язане зі зміцненням здоров’я в літньому віці. ... Ми також виявили, що джерело білка має значення. Отримання більшої частини білка з рослинних джерел у середньому віці, а також невелика кількість тваринного білка, здається, сприяє міцному здоров’ю та гарному виживанню до старшого віку", — сказав провідний автор дослідження, епідеміолог з питань харчування Андрес Ардіссон Корат, науковий співробітник Центру досліджень старіння в харчуванні людини Жана Майєра при Університеті Тафтса (США).

Дослідники відзначили, що тваринний білок має помірний зв’язок із меншою кількістю обмежень у старінні, але споживання рослинного білка має більш послідовний зв’язок у всіх напрямках і сильніші переваги для психічного та когнітивного здоров’я в літньому віці.

"Ті, хто споживав більшу кількість тваринного білка, мали тенденцію до більшої кількості хронічних захворювань і не змогли отримати покращену фізичну функцію, яку ми зазвичай пов’язуємо з вживанням білка", – сказав Корат.

За словами науковців, рослинний білок пов’язаний із меншим ризиком серцево-судинних захворювань та інших хронічних захворювань. Це сприяє хорошому фізичному функціонуванню шляхом посилення синтезу м’язів. І він надходить із харчових джерел, які зазвичай містять високоякісні вуглеводи, такі як харчові волокна, вітаміни та мінерали, а також антиоксиданти.

Інші наукові дослідження на тему здоров’я

Як писав УНІАН, науковці проаналізували, чи можна гіпертонікам пити зелений чай. Відштовхуючись від того, що цей напій містить кофеїн, випливає, що гіпертонікам необхідно з побоюванням до нього ставитися. Однак не все так однозначно.

Також ми розповідали, що підлітки, у яких більше братів і сестер, мають гірше психічне здоров’я. Психологи мають дві гіпотези, чому саме існує цей зв'язок між кількістю дітей в родині та їхнім психічним здоров'ям.

Вас також можуть зацікавити новини: