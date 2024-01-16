Психологи мають дві гіпотези, чому саме існує цей зв'язок між кількістю дітей в родині та їхнім психічним здоров'ям.

Постійні сварки та бійки між рідними братами й сестрами до певної міри є "нормальним" явищем. Нові дослідження свідчать, що психологічна стабільність дітей та підлітків прямо залежить від кількості наявних братів і сестер – чим їх більше, тим більше проблем.

Психологи вивчали поведінку та психічний стан дітей середнього шкільного віку у США та Китаї, тож справа точно не в культурних особливостях. Результати дослідження, опублікованого у виданні Journal of Family Issues, свідчать, що діти з великих родин мали дещо гірше психічне здоров’я, ніж діти з менших сімей. Особливо помітним цей вплив був у родинах, де вікова різниця між братами/сестрами складала рік чи менше.

Дослідники опитали 9100 восьмикласників у США та 9400 у Китаї (середній вік – 14 років), ставлячи їм питання про їхнє психічне здоров’я, хоча конкретні запитання дещо відрізнялися між країнами. У Китаї підлітки, які взагалі не мали братів і сестер, демонстрували найкраще психічне здоров’я. У США було виявлено, що діти, які не мали братів і сестер або мали лише одного, мають подібне психічне здоров’я.

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Але чим більшою була кількість братів/сестер у дитини, тим гіршим загалом було її психічне здоров’я, свідчить дослідження. Причому ця тенденція проявляла себе сильніше у тих дітей, які мали старших братів і сестер.

Співавтор дослідження, професор соціології в Університеті штату Огайо (США) Дуг Дауні висуває гіпотезу, що такі тенденції є наслідком дефіциту "батьківського ресурсу".

"Якщо ви думаєте про батьківські ресурси, як про пиріг, одна дитина означає, що вона отримує весь пиріг. Але коли ви додаєте більше братів і сестер, кожна дитина отримує менше ресурсів і уваги від батьків, і це може вплинути на її психічне здоров’я", – пояснює Дауні.

Але є й інші потенційні пояснення. Наприклад, підлітки з найкращим психічним здоров'ям походили з сімей з найвищими соціально-економічними перевагами. У США це часто були сім'ї з одним або двома дітьми. У Китаї це були сім'ї з однією дитиною.

Інші наукові дослідження на тему психології

Як писав УНІАН, науковці провели дослідження на тему брехні. Вони з’ясували, як часто люди вдаються до брехливих тверджень та про які теми люди брешуть найчастіше.

Також ми розповідали про наукове дослідження, автори якого намагалися зрозуміти, чому та в якому віці діти припиняють вірити у Санта-Клауса. З’ясувалося, що більшість усвідомлює правду досить рано.

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