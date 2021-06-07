Політ запланований на 20 липня.

Американський бізнесмен, засновник компанії Amazon Джефф Безос заявив, що полетить у космос на борту першого пілотованого корабля своєї компанії Blue Origin.

Про це він написав у своєму Instagram, прикріпивши відеоролик про підготовку до польоту.

Разом з ним буде його молодший брат Марк.

"З п'яти років я мріяв про подорож у космос. 20 липня я вирушу в цю подорож зі своїм братом. Найбільша пригода з моїм найкращим другом", – написав він.

Читайте такожBloomberg дізнався, що Джефф Безос замовив вітрильну яхту за $ 500 мільйонівПоліт запланований на 20 липня – через 15 днів після того, як бізнесмен покине посаду генерального директора Amazon.

Відомо, що корабель розрахований для польоту шести пасажирів. Одне місце Blue Origin розігрує на онлайн-аукціоні. Інші місця, імовірно, віддадуть співробітникам Blue Origin.

Відправитися в космос також збирається британський підприємець Річард Бренсон, який очолює Virgin Galactic.

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Автор: Катерина Шварц