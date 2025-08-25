Правляча хунта та повстанці звинувачують один одного у руйнуванні стародавнього шляхопроводу.

Міст епохи колоніального періоду Гоктейк, який колись вважався найвищим залізничним віадуком у світі, знищено в ході конфлікту в М'янмі. Як пише The Guardian, громадянська війна охопила країну після перевороту 2021 року, коли військові усунули громадянський уряд. З того часу армія веде бойові дії з численними продемократичними партизанськими групами та етнічними збройними організаціями.

Вчора, у неділю, обидві сторони конфлікту звинувачували один одного у знищенні знакового мосту Гоктейк.

У відеозверненні представник хунти Зоу Мін Тун заявив, що міст був атакований і зруйнований повстанськими групами, включаючи Армію національного визволення Таанг (TNLA) та народні сили оборони. В окремій заяві хунта уточнила, що міст був "підірваний мінами".

Проте представник TNLA відкинув ці звинувачення, звинувативши військових у бомбардуванні мосту.

"Армія М'янми намагалася атакувати наші бази за допомогою дронів... Вони бомбили наші війська, але їхня бомба також потрапила в міст Гоктейк", - заявив представник TNLA Лвей Яй У.

За даними ЗМІ, останніми тижнями в навколишніх містах Наунгкйо та Кьяукме відновилися сутички між силами хунти та бійцями TNLA. Хунта стверджує, що у липні їй вдалося знову зайняти Наунгкьо.

Міст протяжністю 300 метрів і висотою 102 метри над ущелиною є найвищим у М'янмі і, на момент відкриття у 1901 році за часів британського колоніального правління, найвищим залізничним віадуком у світі.

Соціальні мережі публікують відео та фотографії, на яких міст частково зруйнований та пошкоджений.

Гоктейк знаходиться на межі районів Наунгкьо та Кьяукме у північній частині штату Шан. Він є частиною залізничної лінії Мандалай-Лашіо та приваблює безліч туристів.

"Військова хунта М'янми готується до виборів у грудні, які бойкотують опозиційні групи та критикують міжнародні спостерігачі. Аналітики прогнозують, що повстанці можуть активізувати наступальні дії напередодні виборів на знак протесту", - пише видання.

Міст Готейк: що про нього відомо

Готейк - залізничний віадук у штаті Шан, М'янма. Будівництво віадука розпочалося 28 квітня 1899 року та закінчилося 1 січня 1900-го. Готейк поєднав собою міста Лашо та Мемйо. Згідно з відкритими джерелами, його загальна довжина - 689 метрів (15 прольотів), висота склепіння над водою - 102 метри, ширина невелика - одна залізнична колія. Вартість споруди становила 111 200 фунтів стерлінгів.

Основні конструкції віадука були зроблені Пенсільванською сталеплавильною компанією та океаном доставлені з Америки до Бірми.

Готейк є найвищим мостом у країні, на момент відкриття він був найвищим залізничним мостом типу Trestle у світі. Віадук є туристичною пам'яткою, вартість проїзду ним для іноземців складає близько 4 доларів США. По самому мосту потяги пересувалися повільно, щоб уникнути зайвого навантаження на споруду, якій уже більше століття.

Як писав УНІАН, Російські окупанти знищили один з головних символів тимчасово окупованого Мелітополя - загарбники вирубали значну частину так званих Садів Філібера - великого черешневого саду в центрі міста, закладеного у позаминулому столітті. За даними очевидців, сади почали рубати торік. Нібито на місці черешневого саду будуватимуть лікарню.

В центрі Одеси комерсанти під час війни знищили унікальную будівлю, яка є пам’яткою архітектури - садибу Гавсевича, споруджену в 1903 році. У Мінкульту України назвали це злочином проти культурної спадщини.

