Long March 5b повинен був доставити лабораторний модуль на споруджувану на орбіті нову китайську космічну станцію.

Китайська ракета впала на Землю в суботу. Штати звинуватили Пекін у приховуванні "конкретної інформації про траєкторію", необхідної для того, щоб знати, де можуть впасти можливі уламки.

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Космічне командування США повідомило, що ракета Long March 5b знову увійшла в атмосферу над Індійським океаном приблизно о 16:45 за Гринвічем, питання про "технічні аспекти входу в атмосферу, такі як потенційне місце падіння уламків" були передані Китаю.

"Всі космічні держави повинні слідувати встановленим передовим методам і вносити свій внесок в обмін такою інформацією заздалегідь, щоб забезпечити надійні прогнози потенційного ризику зіткнення з уламками. Це має вирішальне значення для відповідального використання космосу і забезпечення безпеки людей тут, на Землі", - сказав представник NASA Білл Нельсон.

Користувачі соціальних мереж в Малайзії опублікували відео, на якому видно, що це уламки ракети.

Китай попереджали, що корпус Long March 5B занадто великий, і, в разі повторного входу в атмосферу, численні фрагменти ракети накриють дощем територію площею близько 2 тисяч км.

Long March 5b повинен був доставити лабораторний модуль на споруджувану на орбіті нову китайську космічну станцію. Це був третій політ ракети з моменту її першого запуску у 2020 році.

Фрагменти ще одного китайського Long March 5b приземлилися на березі Слонової Кістки у 2020 році, пошкодивши кілька будівель в цій західноафриканській країні, хоча повідомлень про травми не надходило.

Щоб уникнути неконтрольованого падіння ракет Штати, наприклад, вдосконалили їхню розробку.

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