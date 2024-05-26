Наразі можливості мозкового чипа обмежені повсякденними завданнями.

Нолан Арбо – перша людина, у мозок якої імплантували нейрочип компанії Neuralink – розповів в інтерв'ю порталу Wired, що хотів би зробити "апгрейд" свого пристрою.

Арбо, якого вісім років тому паралізувало нижче за плечі після нещасного випадку, повідомив, що хотів би за допомогою чипа навчитися керувати людиноподібним роботом Optimus і автопілотною системою електромобіля Tesla. Ці можливості допомогли б 29-річному хлопцеві стати незалежним від людей, які доглядають за ним.

Наразі можливості мозкового чипа Neuralink обмежені. З його допомогою Арбо може виконувати повсякденні завдання, наприклад, вмикати музику або телевізор, а також грати у ігри. Причому поступово це вдається робити дедалі швидше й ефективніше.

Варто зазначити, що нещодавно компанія Neuralink почала пошуки другого пацієнта для імплантації нейрочипа в мозок. Поки кандидатами можуть стати тільки паралізовані: тести триватимуть ще шість років, а в разі успіху компанії дозволять розпочати повноцінне впровадження технології всім охочим.

У майбутньому Ілон Маск, керівник Neuralink, планує імплантувати нейрочип і собі: у перспективі він дасть змогу не тільки керувати електронікою, а й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями, повертати слух, і навіть змусити мозок працювати ефективніше.

Нолан Арбо грає в шахи силою думки

У березні цього року Ілон Маск анонсував випуск ще одного мозкового імпланта під назвою Blindsight. Він замислюється як девайс, який дасть змогу сліпим людям знову бачити світ. Імплант уже випробовують на мавпах.

А вже 2025 року може відбутися вихід людиноподібних роботів Optimus від Tesla. Згідно із задумом, він замінить більшу частину рутинної людської роботи. При цьому Маск запевняє, що робот не має наміру відбирати робочі місця у самих людей.

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