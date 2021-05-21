На думку Маска, людство буде вважати автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння такими ж архаїчними, як на сьогодні парові машини.

Через 50 років людство чекають зміни в сфері технологій, космічних подорожей і досліджень ДНК.

Про це Ілон Маск заявив, виступаючи онлайн на російському марафоні "Нові знання". "Те, що буде через 50 років, складно передбачити. Але будуть великі зміни в сфері технологій, космічних подорожей, досліджень у сфері ДНК. Весь транспорт буде, очевидно, електричним. Що іронічно, єдиним винятком будуть ракети", - заявив Маск, передає ТСН.

Читайте такожІлон Маск оголосив новий конкурс на 100 мільйонівМаск висловив переконання, що з часом людство буде вважати автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння такими ж архаїчними, як на сьогодні парові машини. Останніми перейдуть на електрорух літаки, оскільки створення потрібних для них батарей займе час.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла