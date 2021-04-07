Музикант Вільям Джеймс Адамс, відомий як Will.i.am, представив власний технологічний варіант медичної маски.
Читайте такожМексиканські вчені створили маску від коронавірусу, яку одягають лише на нісПристрій під назвою Xupermask, виконано з тканини і силікону. У Xupermask є світлодіодне підсвічування, мікрофон з активним шумозаглушенням, що дозволяє спілкуватися при одягненій масці, а також кріплення для бездротових навушників.
Пристрій має завушні ремінці, які дозволяють підігнати маску під розмір голови і поліпшити прилягання до обличчя. За захист повітря, що надходить відповідають знімні HEPA-фільтри, через які повітря для полегшення дихання проганяють вбудовані трьохшвидкісні вентилятори. У комплект поставки входить тримісячний набір фільтрів.
Вхідні в комплект навушники оснащені чіпом Qualcomm QCC5124 і підключаються до смартфонів по протоколу Bluetooth 5.0. Інтегрований в маску акумулятор забезпечує до семи годин роботи електроніки і допускає зарядку батареї прямо під час носіння аксесуара.
Як пояснив Will.i.am, ідея створення маски з'явилася під час авіаперельоту з Великобританії в США. Тоді музикант зрозумів, що існуючі варіанти масок заважають користуватися навушниками і не зручні для тих, хто носить окуляри. Над новим аксесуаром репер працював спільно з дизайнером Хосе Фернандесом. Гаджет доступний в чорно-помаранчевому і біло-сіро-помаранчевому кольорах, передає kommersant.
Технічним партнером проекту стала компанія Honeywell, яка налагодила випуск маски. Вартість Xupermask в США складе $299. У продаж аксесуар надійде 8 квітня.
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