Will.i.am розповів, що ідея створення маски з'явилася під час авіаперельоту. Тоді музикант зрозумів, що існуючі варіанти масок заважають користуватися навушниками і не зручні для тих, хто носить окуляри.

Музикант Вільям Джеймс Адамс, відомий як Will.i.am, представив власний технологічний варіант медичної маски.

Читайте такожМексиканські вчені створили маску від коронавірусу, яку одягають лише на нісПристрій під назвою Xupermask, виконано з тканини і силікону. У Xupermask є світлодіодне підсвічування, мікрофон з активним шумозаглушенням, що дозволяє спілкуватися при одягненій масці, а також кріплення для бездротових навушників.

Пристрій має завушні ремінці, які дозволяють підігнати маску під розмір голови і поліпшити прилягання до обличчя. За захист повітря, що надходить відповідають знімні HEPA-фільтри, через які повітря для полегшення дихання проганяють вбудовані трьохшвидкісні вентилятори. У комплект поставки входить тримісячний набір фільтрів.

Вхідні в комплект навушники оснащені чіпом Qualcomm QCC5124 і підключаються до смартфонів по протоколу Bluetooth 5.0. Інтегрований в маску акумулятор забезпечує до семи годин роботи електроніки і допускає зарядку батареї прямо під час носіння аксесуара.

Як пояснив Will.i.am, ідея створення маски з'явилася під час авіаперельоту з Великобританії в США. Тоді музикант зрозумів, що існуючі варіанти масок заважають користуватися навушниками і не зручні для тих, хто носить окуляри. Над новим аксесуаром репер працював спільно з дизайнером Хосе Фернандесом. Гаджет доступний в чорно-помаранчевому і біло-сіро-помаранчевому кольорах, передає kommersant.

Технічним партнером проекту стала компанія Honeywell, яка налагодила випуск маски. Вартість Xupermask в США складе $299. У продаж аксесуар надійде 8 квітня.

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Автор: Ірина Погоріла