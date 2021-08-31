Процес безкоштовного оновлення до Windows 11 почнеться 5 жовтня і буде проходити в кілька етапів для підвищення якості.

Американська компанія Microsoft оголосила дату виходу нової операційної системи Windows 11, зокрема користувачі отримають до неї доступ 5 жовтня цього року, повідомляється в блозі компанії.

Відзначається, що Windows 11 буде доступна через безкоштовне оновлення на відповідних комп’ютерах (ПК) з Windows 10. Крім того, деякі моделі ПК надійдуть у продаж уже з попередньо встановленою новою операційною системою Windows 11.

Як повідомляється в блозі Microsoft, Windows 11 дозволить підвищити продуктивність пристроїв і ефективність роботи з додатками.

Також в компанії повідомили, що безкоштовне оновлення до Windows 11 відбуватиметься поетапно. Зокрема, процес безплатного оновлення до Windows 11 розпочнеться 5 жовтня і проходитиме в кілька етапів для підвищення якості.

"Спочатку оновлення буде доступним для нових пристроїв, які відповідають всім необхідним вимогам. Потім оновлення буде поширюватися на пристрої, що перебувають на ринку (на основі інтелектуальних моделей, які враховують відповідність апаратного забезпечення всім необхідним вимогам, показникам надійності, вікові пристрою та іншим факторам, що впливають на процес оновлення)", - додали в компанії.

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Очікується, що всі відповідні пристрої отримають можливість безкоштовного оновлення до Windows 11 до середини 2022 року.

В свою чергу, користувачі ПК, які не хочуть оновлень і переходу на нову операційну систему, можуть продовжувати користуватися Windows 10. Підтримка системи буде до 14 жовтня 2025 року, наступне оновлення Windows 10 з'явиться в кінці цього року.

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Автор: Павло Степанець