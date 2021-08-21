Серед нових оновлень в Windows 11 помітили зміни у програми "Будильники та годинник"

Компанія Microsoft додала в бета-версію Windows 11 нові функції. Крім цього, розробники виправили в тест-версії ОС ряд помилок, виявлених раніше.

Про це повідомило видання Neowin.

Серед нових оновлень в Windows 11 помічено зміна програми "Будильники та годинник". Сервіс отримав коротшу назву і нову опцію Focus Timer. Тепер в додатку "Годинник" є функція виставлення спеціального таймера, який допомагає впорядкувати робочий процес і краще орієнтуватися в часі в ході навчання або праці.

Ще одна зміна в бета-версії Windows 11 не грає великої ролі, однак вона не сподобалася тестувальникам. Не всі користувачі, завантажуючи оновлення, зможуть бачити, скільки часу залишилося до кінця установки. Однак в Microsoft пообіцяли, що функцію скоро повернуть в ОС, коли "почистять" її від багів.

Читайте такожNASA призупинило роботу зі SpaceX через позов Blue Origin (відео)Найцікавіше оновлення, яке додасть в ОС можливість запускати додатки на Android, в новій бета-версії Windows 11 так і не з'явилося. У компанії стверджують, що воно може з'явитися восени.

Серед проблем і помилок, які розробники виправили в Windows 11, користувачі відзначили усунення мерехтіння панелі завдань, розв'язання проблеми з зображенням віджетів і виключення ймовірності того, що випадковий збій може видалити всі налаштування локалізації.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Facebook запустив додаток для відеозустрічей.

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Автор: Поліна Кузенко