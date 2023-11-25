Новий спосіб передачі інформації принаймні у 100 разів швидший за радіозв’язок, на який космічні місії покладаються зараз.

Національне космічне агентство США (NASA) змогло отримати повідомлення за допомогою лазерного сигналу від космічного апарату, що перебуває на відстані близько 6,2 мільйона кілометрів. Це може бути провісником революції у технологіях космічного зв’язку, повідомляє агентство.

Зазначається, що успішна передача повідомлення відбулася в межах проекту Deep Space Optical Communications (Оптичні комунікації у далекому космосі) або DSOC. Це був перший випадок, коли дані вдалося успішно надіслати за допомогою лазера з такої відстані. Досі оптичним способом повідомлення надсилали максимум з поверхні Місяця – це у 40 ближче, ніж в нинішньому експерименті.

На даний момент майже весь зв’язок із апаратами в далекому космосі здійснюється за допомогою радіосигналів, які надсилаються та приймаються величезними антенами на Землі. Вони виявилися надійними, але їх пропускна здатність обмежена. Це означає, що надсилати великі файли, як-от фотографії та відео високої чіткості, або неможливо зовсім, або потребує дуже великого проміжку часу.

Відео дня

Робота NASA над DSOC є спробою замість цього використовувати оптичний зв'язок через лазери. За словами космічного агентства, ця технологія може підвищити швидкість передачі даних у 100 разів. В агентстві кажуть, що прорив "першого світла" є частиною безлічі експериментів, які, як вони сподіваються, доведуть, що лазерна технологія працює.

"Досягнення першого світла є одним із багатьох найважливіших етапів DSOC у найближчі місяці, що прокладає шлях до комунікацій з вищою швидкістю передачі даних, здатних надсилати наукову інформацію, зображення високої чіткості та потокове відео на підтримку наступного гігантського стрибка людства: відправлення людей на Марс", – сказала Труді Кортес, директор з демонстрації технологій Управління місії космічних технологій у штаб-квартирі NASA у Вашингтоні.

Головною складністю тут стає точне позиціонування відправника та приймача оптичного сигналу. В NASA порівнюють це зі спробою навести світло на монету з відстані в півтора кілометри. Більше того, лазер і його ціль постійно рухаються. Тож на великій відстані приймач і відправник можуть істотно зміститися відносно одне одного, доки надісланий світловий сигнал прямує за призначенням.

Тепер команда працюватиме саме над удосконаленням систем позиціонування, щоб довести практичну можливість використання цієї технології за межами чітко спланованого експерименту.

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Також ми розповідали, що на борту Міжнародної космічної станції існує компактна лабораторія розміром з невеликий холодильник, яка виробляє найхолодніші речовини у Всесвіті. Вона називається Лабораторія холодного атома (Cold Atom Lab), і вже деякий час вчені використовують цю камеру для дослідження дивних квантових властивостей атомів в умовах мікрогравітації. Але нещодавно вони оголосили, що досягли важливої віхи.

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