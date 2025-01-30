Контейнер із зразками з астероїда було доставлено в 2023 році в пустелю Юта.

Вчені виявили так звані "цеглинки життя" на астероїді Бенну. Зразки, доставлені NASA з космічного тіла, містять не лише ключові елементи, необхідні для зародження життя, а й сліди давнього водного світу.

Про це повідомили дослідники у новому науковому відкритті, пише The Independent. Зазначається, що ці дані тільки зміцнюють теорію про те, що життя на Землі могло зʼявитися після зіткнення астероїда з нашою планетою. Дослідження підтверджують, що ці життєво важливі компоненти могли міститися й у воді.

Космічний апарат NASA "Осіріс-Рекс" повернув на Землю 122 грами пилу і гальки з навколоземного астероїда Бенну. Контейнер із зразками було доставлено в 2023 році в пустелю Юта. Ця "доставка" залишається найбільшим космічним вантажем з-за меж Місяця.

Відео дня

"Двом окремим дослідницьким групам, чиї роботи були опубліковані в журналах Nature та Nature Astronomy, було надано невелику кількість дорогоцінних чорних зерен Бенну – залишків формування Сонячної системи 4,5 мільярди років тому. Але цього було більш ніж достатньо, щоб виділити багаті на натрій мінерали і підтвердити наявність амінокислот, азоту у формі аміаку і навіть частин генетичного коду", – йдеться у матеріалі.

Крім того, деякі, якщо не всі, делікатні солі, знайдені в зразках з астероїда Бенну виявилися подібними до тих, що містяться в сухих озерах каліфорнійської пустелі Мохаве та африканської Сахари.

"Це відкриття стало можливим лише завдяки аналізу зразків, які були зібрані безпосередньо з астероїда, а потім ретельно збережені на Землі", – зазначив у супровідній редакційній статті Ясухіто Секіне з Інституту науки Токіо, який не брав участі в дослідженні.

Водночас Деніел Главін з NASA каже, що одним з найбільших сюрпризів стала відносно велика кількість азоту, в тому числі аміаку. Хоча всі органічні молекули, знайдені в зразках з Бенну, були ідентифіковані раніше в метеоритах, ці конкретні молекули є "справжнім позаземним органічним матеріалом, що утворився в космосі, а не в результаті забруднення з Землі".

Зазначається, що Бенну спочатку був частиною набагато більшого астероїда, але він був розбитий іншими космічними породами. Останні результати показують, що це материнське тіло мало розгалужену підземну мережу озер або навіть океанів, і що вода випарувалася, залишивши по собі солоні сліди.

Шістдесят лабораторій по всьому світу аналізують шматочки Бенну в рамках попередніх досліджень, повідомив Данте Лауретта з Університету Арізони, головний науковий співробітник місії, який брав участь в обох дослідженнях. Вчені підкреслюють, що для кращого розуміння зразків Бенну необхідно провести більше тестувань, а також отримати більше зразків з астероїдів і комет.

Багато хто наполягає на місії зі збору каміння і бруду з потенційно заболоченої карликової планети Церера в головному поясі астероїдів. Супутник Юпітера Європа і супутник Сатурна Енцелад також ваблять науковців як привабливі водні світи.

Дослідження космосу: інші новини

Вчені виявили планету, яка має найбільшу в історії швидкість вітру. Вона становить понад 30 тисяч км/годину. Йдеться про газового гіганта WASP-127b, який знаходиться на відстані понад 500 світлових років від Землі. Він більший за Юпітер, проте менш масивний.

Раніше вчені здивували новим дослідженням про походження Місяця. Вже понад чотири мільярди років Місяць є небесним супутником Землі, проте його формування було катастрофічним. Теорія про те, що Місяць з'явився через зіткнення Землі з протопланетою Тея, може бути неправильною.

Вас також можуть зацікавити новини: