Коли вони надійдуть в продаж, глава Tesla все ще не говорить.

Глава Tesla Ілон Маск показав нове відео за участю свого людиноподібного робота Optimus. Вперше його прототип продемонстрували у жовтні 2022 року – і відтоді інженери досягли значних успіхів.

Якщо рік тому андроїд не міг пересуватися й взаємодіяти без участі людини, то тепер він куди розумніше та спритніше – його навчили самостійно сортувати предмети та навіть займатися йогою, утримуючи власну вагу на одній "нозі".

В майбутньому такі андроїди будуть працювати на заводах і робити інші нудні речі замість людей, але поки вони лише перекладають різнокольорові кубики в лабораторії. Для цього робот використовує свою наскрізну навчену нейронну мережу.

Ріст такого робота 172 см, вага – майже 60 кг. Він рухається зі швидкістю 8 км/год і може підняти вантажі до 20 кілограмів. Згідно із задумом, Optimus покликаний замінити більшу частину рутинної людської роботи. При цьому в Tesla запевняють, що робот не націлений відбирати робочі місця у самих людей.

Коли вони надійдуть в продаж, Ілон Маск все ще не говорить. Tesla розраховує, що потенційний ринок для Optimus становить 10-20 млрд пристроїв, а в майбутньому роботехнічний напрямок стане основним з точки зору прибутку компанії.

Передбачається, що вартість такого робота складе до 20 тисяч доларів (близько 740 тис.грн), що в кілька разів менше сучасних аналогів.

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