На думку фахівців ESET, сучасні високошвидкісні роутери можуть становити загрозу безпеці їх власників.

Фахівці міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення, експерта в області кіберзахисту - компанії ESET розповіли про загрози, які можуть нести роутери нового покоління Wi-Fi 6E.

«Для підключення до мережі в зонах, які перешкоджають сигналу, а також у віддалених куточках будинку, виробники пропонують роутери з використанням нового покоління Wi-Fi 6E. Крім поширення Wi-Fi в будь-які точки приміщення, розумні пристрої також можуть шпигувати за вами і знати, де ви знаходитесь», - повідомляють в компанії ESET.

Згідно з повідомленням, замість одного роутера, який відповідає за бездротовий зв'язок у всьому будинку, нові пристрої формують мережу з контролером, який відстежує поширення сигналу. Розміщуючи безліч вузлів мережі в різних кімнатах, роутери можуть аналізувати радіочастотне середовище і розподіляти сигнали для поліпшення з'єднання при виникненні перешкод.

Як пояснюють фахівці компанії, оскільки присутність людини в кімнаті впливає на поширення сигналу, роутери намагаються обійти її. Це робить їх своєрідними датчиками руху, які знають, де знаходяться мешканці будинку. Ці розподілені пристрої спостереження дійсно покращують роботу Wi-Fi завдяки управлінню частотою, однак, з іншого боку, вони також можуть становити загрозу безпеці їх власників.

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У чому небезпека нових роутерів

За даними ESET, у багатьох системах є хмарний компонент, який дозволяє користувачеві або інтернет-провайдеру віддалено керувати ними. Оскільки часто у виробників у пріоритеті швидкість випуску нових продуктів, а не питання їх безпеки, сценарій злому таких пристроїв і отримання зловмисниками конфіденційної інформації про жертву цілком реальний.

Уразливості в технології віддаленого управління часто використовуються кіберзлочинцями при кібератаках. Тоді як отримати контроль над новим пристроєм хакерам може бути легше, ніж здається, оскільки канал віддаленого управління, ймовірно, буде увімкнений за замовчуванням для швидкого підключення інтернет-провайдерами.

Як повідомляють в компанії ESET, перевагою функції віддаленого управління є можливість входу в систему і виправлення різних проблем з Wi-Fi, а деякі користувачі навіть готові платити за це як за додаткову послугу. Варто відзначити, що панель управління відображає всі підключені пристрої, їх потужність сигналу, швидкість передачі даних, сайти, які відвідують користувачі, а також час перебування в мережі. Крім цього, пристрої можна використовувати як своєрідну сигналізацію.

"Нове покоління роутерів дозволяє збирати багато конфіденційної інформації про особисте життя своїх власників. З подальшим поширенням цієї технології виникне необхідність створення законодавчої бази для захисту цих даних. Тим часом користувачам, які не шкодують додаткових коштів на впровадження нових систем вже зараз, залишається тільки сподіватися на краще», - підсумували в ESET.

Як повідомляв УНІАН, в Україні щодня фіксується близько 300 тис. нових кіберзагроз для інформаційної безпеки. При цьому, знайти хакерів-зловмисників вкрай складно, компаніям залишається лише проводити щохвилинні моніторинги на предмет виявлення кіберзагроз із метою їх подальшого блокування.

Компанія ESET - провідний розробник рішень у галузі комп'ютерної безпеки та експерт у сфері ІТ-безпеки. Компанія була заснована в 1992 році в Словаччині і на сьогодні представлена більш, ніж в 180 країнах світу.

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Автор: УНІАН