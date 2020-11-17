Наразі сайт не працює, а свої повідомлення прес-служба ОДА розміщує у Facebook.

Миколаївська обласна державна адміністрація заявила про несанкціоноване втручання в роботу офіційного сайту.

Про це повідомляється на сторінці ОДА в Facebook.

"Сьогодні відбулося несанкціоноване втручання в роботу офіційного сайту Миколаївської облдержадміністрації", - сказано в повідомленні.

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За інформацією ОДА, наразі проводяться роботи з усунення наслідків, встановлення причин, причетних осіб та притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.

"Миколаївська облдержадміністрація приносить вибачення за технічні незручності", - додали у відомстві.

В даний час сайт не працює.

Як пише місцеве видання "Новости Н", деякий час тому на сайті з'явилася символіка так званої "Новоросії" та "ЛНР".

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Автори: Світлана Макринська, Юрій Годован