Миколаївська обласна державна адміністрація заявила про несанкціоноване втручання в роботу офіційного сайту.
Про це повідомляється на сторінці ОДА в Facebook.
"Сьогодні відбулося несанкціоноване втручання в роботу офіційного сайту Миколаївської облдержадміністрації", - сказано в повідомленні.
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За інформацією ОДА, наразі проводяться роботи з усунення наслідків, встановлення причин, причетних осіб та притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.
"Миколаївська облдержадміністрація приносить вибачення за технічні незручності", - додали у відомстві.
В даний час сайт не працює.
Як пише місцеве видання "Новости Н", деякий час тому на сайті з'явилася символіка так званої "Новоросії" та "ЛНР".
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