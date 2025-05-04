Lynx M20 здатний легко долати складні ділянки місцевості.

Китайська компанія Deep Robotics представила колісного робота Lynx M20, який призначений для промислового використання в екстремальних умовах, пише Interesting Engineering.

Зазначається, що Lynx M20 створений на основі попередніх розробок компанії. Цей робот буде використовуватися для інспекції інфраструктури, ліквідації наслідків стихійних лих і наукових досліджень.

У виданні поділилися, що новий робот здатний легко долати складні ділянки місцевості, включно з кам'янистими стежками, брудними болотами і завалами. Це можливо завдяки його продуманій конструкції, яка поєднує гнучкість механічних ніг і швидкість коліс.

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У Deep Robotics розповіли, що Lynx M20 важить лише 33 кілограми. Завдяки цьому його можна легко переносити. Також робот здатен нести корисне навантаження 15 кілограмів і має максимальне навантаження 50 кілограмів.

У виданні додали, що Lynx M20 може підніматися сходами заввишки до 25 см, долати вузькі простори заввишки 50 см і одноступеневі перешкоди заввишки до 80 см.

Ба більше, радіус дії робота становить 12 км. Він здатний працювати безперервно до 2,5 годин. Передбачено і можливість швидкої заміни батареї для скорочення часу простою.

Представники Deep Robotics заявили, що робот пристосований для роботи в суворих польових умовах, має клас захисту від пилу і води IP66 і діапазон робочих температур від -20°C до 55°C. Він оснащений двома 96-лінійними датчиками LiDAR і ширококутними камерами.

"Начинкою" робота є два восьмиядерні процесори промислового класу. Вони доповнені 16 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої пам'яті.

У DEEP Robotics стверджують, що завдяки високій адаптивності та гнучким конфігураціям Lynx M20 є надійним партнером для інспекції електропостачання, реагування на надзвичайні ситуації, логістики та наукових досліджень.

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